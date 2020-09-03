  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 03 Eylül 2020 15:55

RTÜK'ten AKİT TV'ye ''Anırkabir'' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterilerini yayınlarken KJ'ye "Anırkabir" yazan AKİT TV'ye para cezası verdi.

RTÜK'ten AKİT TV'ye ''Anırkabir'' cezası
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretini, canlı yayında ‘Anırkabir’ KJ’siyle veren AKİT TV hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK’ün Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığı söylemleriyle dikkati çeken AKİT TV’ye para cezası verildiği öğrenildi.

RTÜK, Netflix’te 9 Eylül’de yayınlanacak ve çocuk istismarı içerdiği iddiasıyla eleştirilen Minnoşlar filmiyle ilgili olarak da kararını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, kararda “Filmin katalogdan çıkarılması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rtük , ceza , akit tv
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM