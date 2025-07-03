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RTÜK'ten CHP lideri Özel'in miting yayını ve ''Türkiye Müslüman bir ülke değildir''e ceza kesti

RTÜK'ten CHP lideri Özel'in miting yayını ve ''Türkiye Müslüman bir ülke değildir''e ceza kesti
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RTÜK "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ifadeleri nedeniyle Sözcü TV'ye ve CHP lideri Özel'in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle de Tele1'e üst sınırdan ceza kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV ve Tele1'e yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sözcü TV'ye "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ifadeleri nedeniyle Sözcü TV'ye idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'ya (as) yönelik çirkin karikatürlerin ardından Sözcü TV'de yayınlanan ‘Para Politika' programında Dr. Murat Kubilay'ın "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" sözlerine ilişkin incelemesini tamamladı. RTÜK, toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan bu ifade nedeniyle Sözcü TV'ye üst sınırdan ceza uyguladı. Raporda, Kubilay'ın ifadelerinin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğu, milli ve manevi değerlerle çeliştiği vurgulandı. Ayrıca ‘Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve ‘İslam'ın siyasileştirilmişliği' gibi ifadelerin toplumsal barışı tehdit ettiği, ciddi ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açabileceği belirtildi. Toplantıda yayının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü açıkça ihlal ettiği tespit edilerek, Sözcü TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK'ten TELE1'e üst sınırdan ceza

TELE1'de yayınlanan ‘4 Soru 4 Yanıt' programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerinin tekrar tekrar ekrana yansıtılması ve ‘Cunta başkanı' şeklindeki hakaret içerikli sözlerin alt yazılarla verilmesi nedeniyle de ceza verildi. RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan ‘İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1'e de üst sınırdan idari para cezasına karar verdi.

İHA

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Etiketler sözcü tv müslüman bir ülke tele1 RTÜK ceza üst sınır
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