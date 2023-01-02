RTÜK'ten ''Derin Futbol'' programındaki küfür nedeniyle inceleme
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sarf ettiği sözler sonrası RTÜK düğmeye bastı.
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de ekranlara gelen Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek "Hocam, 'Suki Yo' şarkısını söyle" demiş, ardından “S...yo, S...yo” diyerek tempo tutmuştu. O anlar izleyicilerin de tepkisini çekmişti.
Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."
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