RTÜK’ün TELE1 kararı mahkemeden döndü
RTÜK’ün TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezasına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 4 Soru 4 Yanıt programı için, RTÜK’ün verdiği 7 günlük ekran karartma cezası yürürlüğe giremedi.
Ekran karartma kararının temyiz edildiği idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
RTÜK, Yanardağ’ın sözlerinin çarpıtılmasıyla hazırlanan kurmaca video nedeniyle TELE1’e 7 gün ekran karartma cezası vermişti.
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