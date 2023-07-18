RTÜK’ün TELE1 kararı mahkemeden döndü

Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir''

5 ilimizde yağış var; diğer illerimiz sıcaktan kavrulacak!

Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı

Dolar, Euro ve altından bir rekor daha