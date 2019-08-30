Sabah yazarı Şebnem Oruç'tan 30 Ağustos skandal sözler

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasını önerisine, "Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyerek karşı çıktı.

Aktaş'ın sözlerini eleştirmek isteyen Daily Sabah yazarı Şebnem Oruç, "İlginç bir çıkış hakikaten. 30 Ağustos ben kendimi bildim bileli tatil. Tarihimizde önemli, özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde yeri olan bir tatil" ifadesini kullandı.

Programın moderatörü Ebru Baki araya girerek "Zafer Bayramı nedeniyle" düzeltmesini yaptı.