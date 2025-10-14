  1. Anasayfa
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber
Güncelleme:

Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.

10 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci, çevre eylemcisi ve belgeselci Hakan Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Acı haber doktorlar tarafından Tosun'un ailesine bildirildi. 

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yol kenarında baygın halde bulunan Tosun'un üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.

 

