Skandal! Demirören'de muhalife ''zam'' yok

Demirören Medya Grubu’nda dikkat çeken bir karar alındı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Demirören Medya Grubu'nda 4 çalışana “muhalif oldukları gerekçesiyle” zam yapılmadı.

Kurumda görev yapan diğer çalışanlar ise yüzde 10 oranında zam aldı.

4 KİŞİYE ZAM AMBARGOSU

Zam yapılmayan isimlerin Antalya Büro Şefi Salih Uçar, Adana Büro Şefi Bekir Karakoca, Konya Büro Şefi İsmail Akkaya ve Tunceli Muhabiri Ferit Demir olduğu öğrenildi.

4 isme zam ambargosu kararının ise A Haber kökenli yeni genel müdür Kubilay Gülbek tarafından alındığı ileri sürüldü.

Medyaradar’ın haberine göre; Gülbek’in halihazırda kadroda istemediği 4 deneyimli gazeteci için çeşitli mobbing çalışmaları yaptığı ve sırf kıdem tazminatlarının daha artmaması için böyle bir skandala imza attığı iddia ediliyor.

Tazminatları yüksek olan 4 gazetecinin, DHA’nın ekonomik zorluklar çekmesi nedeniyle hala kadroda olduğu da iddialar arasında yer aldı.

DENEYİMLİ VE ÖDÜLLÜ İSİMLER

DHA'nın kuruluşundan bu yana kurumda görev yapan Antalya Büro Şefi Salih Uçar geçmiş yıllarda birçok habere imza attı ve DHA'nın Akdeniz bölgesinde etkinliğini artıran isimler arasında yer aldı. Salih Uçar ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yazdığı "Kalkışma 24 saat" isimli kitap ile FETÖ'nün Antalya yapılanması ve darbe girişimi gecesi Antalya'da yaşananları anlattı.

Adana Büro Şefi Bekir Karakoca ise DHA'nın Demirören’e geçmesiyle birlikte Adana Temsilciliği görevini yürüten Orhan Apaydın’ın emekliye ayılmasından sonra büro şefi olarak.

Tunceli muhabiri Ferit Demir de DHA'nın kuruluşundan bu yana görev yapan gazetecilerden biri. Türkiye çapında ses getiren onlarca muhalif habere imza atan Demir, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Yılın Haber Ödülü, Rafet Genç Haber Ödülü ile birlikte onlarca gazetecilik başarı ödülü bulunuyor.

Konya Büro Şefi İsmail Akkaya ise DHA'da yaklaşık 15 yıldır görev yapıyor.