Soner Yalçın hakkında şok iddia: ''Sıra onda!''

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasının ardından ifadeye çağrılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da savcılığa ifade vermiş; sevkedildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı.

Odatv’ye düzenlenen operasyonu günler öncesinden duyuran yandaş medyada bu kez yeni bir operasyon sinyali ortaya atıldı. “MİT görevlisinin cenaze haberi” gerekçe gösterilerek başlatılan operasyonun ‘devam edeceği’ sinyalini bu kez Star gazetesi yazdı.

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubu haberlerinden ötürü Soner Yalçın’ın sırada olduğunu köşesinde yazdı. Dede bugün yayınlanan köşe yazısında, “Sırada Soner Yalçın var” ifadelerini kullandı.

Ersoy Dede bugün yayımlanan “Bu haber değil kontrespiyonaj faaliyettir” başlıklı yazısında erişime engellenen ve genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ile haber müdürü Barış Terkoğlu’nun ardından Soner Yalçın’ın da tutuklanacağını iddia etti.

Söz konusu yazıda Dede, “Oda Tv ekibine yakın bir gazeteci arkadaşım, biraz da sitemle, ‘yeni Baransu sen oldun, söyle bakalım sırada kim var?’ diye mesaj atmış. Niye böyle söylüyor? Çünkü ben bu yapılanın haber değil ihanet olduğunu ilk söyleyen adamlardan biriyim de onun için.. İyi de bunun için Baransu gibi valizci olmaya gerek yok. Ortada bir ceset var. Başında da katili duruyor. Elindeki bıçaktan da kan damlıyor. Kim olsa; “az sonra buraya polisler gelir” der yani.. Bir şeyi önceden haber vermek ya da savcılara istikamet çizmek değil ki bu.. Soruyor ısrarla o arkadaşım; “sırada kim var?” diye. Söyleyeyim.. Sırada Soner Yalçın var. Ve ben soruşturmayı önceden bildiğim için söylemiyorum bu ismi. Ya da savcılara adres gösteriyor falan değilim” ifadelerini kullandı.