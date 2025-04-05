Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi

Türkiye'nin AK Parti'ye en çok muhalefet eden gazete yazarları arasında açık ara ilk sırada yer alan isim olan Emin Çölaşan bu sefer Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı öve öve bitiremedi. Çölaşan'ı okuyanlar önce "nasıl yani" dese de Çölaşan'ın yazısındaki ironi dikkat çekti.

Türk medyasında AK Parti iktidarına muhalif olan gazeteci ve yazarların başında gelen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan dikkat çeken bir köşe yazısıyla okuyucularını şaşırtmayı başardı.

Türkiye'de tüm emeklilerin müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesi zammı yüzde 33 olarak belirlenmiş ve 2025 yılı için emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 TL'cik zam büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi öve öve bitiremeyen Emin Çölaşan yazısında "Büyük devlet adamına teşekkür borçluyuz. Türkiye onunla gurur duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Çölaşan'ın okurlarının "nasıl yani" diyerek okuduğu satırlarda Çölaşan, tüm emeklilerin 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerinin 1.000 TL zamla 4 bin TL'ye çıkartılmasına işaret ederek "Aldığı kararlarla memleketin 14 milyon emeklisini rahata ve huzura kavuşturan sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun kayıtsız şartsız destekçisi olarak görev yapan sayın Devlet Bahçeli’ye bütün emekliler adına ve her şey için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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