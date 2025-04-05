  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi öve öve bitiremedi
Güncelleme:

Türkiye'nin AK Parti'ye en çok muhalefet eden gazete yazarları arasında açık ara ilk sırada yer alan isim olan Emin Çölaşan bu sefer Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı öve öve bitiremedi. Çölaşan'ı okuyanlar önce "nasıl yani" dese de Çölaşan'ın yazısındaki ironi dikkat çekti.

Türk medyasında AK Parti iktidarına muhalif olan gazeteci ve yazarların başında gelen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan dikkat çeken bir köşe yazısıyla okuyucularını şaşırtmayı başardı.

Türkiye'de tüm emeklilerin müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesi zammı yüzde 33 olarak belirlenmiş ve 2025 yılı için emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1.000 TL'cik zam büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte iktidar ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi öve öve bitiremeyen Emin Çölaşan yazısında "Büyük devlet adamına teşekkür borçluyuz. Türkiye onunla gurur duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Çölaşan'ın okurlarının "nasıl yani" diyerek okuduğu satırlarda Çölaşan, tüm emeklilerin 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerinin 1.000 TL zamla 4 bin TL'ye çıkartılmasına işaret ederek "Aldığı kararlarla memleketin 14 milyon emeklisini rahata ve huzura kavuşturan sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun kayıtsız şartsız destekçisi olarak görev yapan sayın Devlet Bahçeli’ye bütün emekliler adına ve her şey için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Emin Çölaşan'ın yazısının tamamı için...

Etiketler emin çölaşan sözcü recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli ak parti MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Kulislere bomba gibi düşen iddia: Erdoğan'dan Zafer Partisi'ne ittifak daveti! Rusya'dan Ukrayna'ya kan donduran saldırı: Çok sayıda ölü var! Rusya'dan Ukrayna'ya kan donduran saldırı: Çok sayıda ölü var! Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Sağanak ve dolu facia getirdi: 12 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Prof. Dr. Naci Görür ''250 senelik periyot doldu'' diyerek uyardı: ''Depremin eli kulağında!'' Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! Bakan ''bakacağız'' demişti; baktılar: Elektriğe dev zam geldi! X kullanıcıları Bluesky'a taşınıyor: Sosyal medyada büyük göç başladı! X kullanıcıları Bluesky'a taşınıyor: Sosyal medyada büyük göç başladı! Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu! Antalya'ya Nisan ayında kar sürprizi: Her yer bembeyaz oldu! Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi! Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi!
Türkiye'yi kahreden yangın: İki kardeş feci halde can verdi Türkiye'yi kahreden yangın: İki kardeş feci halde can verdi Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Mutfak tüpüne de katmerli zam geldi: 580 TL'den 1.010 TL'ye yükseldi! Kış geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Kış geri geliyor: Hava 9 derece birden soğuyacak! Kargo deposuna baskın yapıldı; yarım tona yakın kokain ele geçirildi! Kargo deposuna baskın yapıldı; yarım tona yakın kokain ele geçirildi! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı Dünyaca ünlü golcü Galatasaray forması giydi, ortalık karıştı İstanbul'daki müze restorasyonunda duvarın içinden 61 yıllık aşk mektubu çıktı İstanbul'daki müze restorasyonunda duvarın içinden 61 yıllık aşk mektubu çıktı Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Genç çift yüzlerce ağaçlık bu ormanı birlikte yazdıkları bir kitapla oluşturdu Ünlü oyuncu hakkında 4 kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlaması! Ünlü oyuncu hakkında 4 kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlaması! 60 yaşındaki depremzede Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan mesleğinin son temsilcilerinden... 60 yaşındaki depremzede Türkiye'nin yok olmaya yüz tutan mesleğinin son temsilcilerinden...