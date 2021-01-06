Sözcü'de peş peşe 2 istifa

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Sözcü'nün kuruluşundan beri Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan muhabir Can Özçelik ile geçtiğimiz yıl Hürriyet'ten istifa ederek Sözcü'ye geçen deneyimli adliye muhabiri Damla Güler istifa etti.
Sözcü'de son olarak Sözcü dijitalin başındaki Erhan Acar ile astroloji yazarı Dinçer Güner gazeteyle yollarını ayırmıştı.
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