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  1. 28 Nisan 2017 18:43

Survivor Volkan'dan Anıl'a: ''Psikolojik deli''

Survivor 2017'de Anıl Karakurt'un kendi kendine konuştuğunu gören Volkan Çetinkaya Anıl'a ''ne yapıyorsun psikolojik deli ?'' sözleriyle takıldı.

Survivor Volkan'dan Anıl'a: ''Psikolojik deli''
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'Survivor 2017'de 'Survi' karakterini yaratan Anıl Karakurt'un kendi kendine konuştuğunu gören Volkan Çetinkaya, takım arkadaşına "Ne konuşuyorsun kendi kendine psikolojik deli?" sözleriyle takıldı.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017' yarışmasında Anıl Karakurt, garipliklerine devam ediyor...

Birleşme partisinden önce mağarada yaşamaya başlayan, daha sonra 'Survi' adını verdiği bir karakter yaratan Anıl Karakurt'a, takım arkadaşı Volkan Çetinkaya'dan ilginç bir çıkış geldi.

Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı, kendi kendine konuşan Anıl'a "Ne konuşuyorsun Survi ile psikolojik deli? Onu da konuşa konuşa kuruttun. Adamın beynini yedin artık" diye takıldı. Anıl, bu sözler karşısında kahkahaya boğuldu.

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