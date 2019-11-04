20 yıldır çalıştığı NTV'den ''Allah'a havale ediyorum'' diyerek ayrıldı

Haber yönetmeni Esra Doğru Özçörekçi, NTV ile yollarını ayırma kararı aldı. 20 yıla yakın bir süre Doğuş Yayın Grubu’nda çeşitli görevlerde bulunan Özçörekçi, NTV’den önce CNBC-E’de görev yapıyordu. Ayrılığı ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Özçörekçi şu ifadeleri kullandı:

“Tam 19 yaşında severek büyük heyecan ile katıldığım Doğuş Yayin Grubu’ndan 40 yaşıma ramak kala ayrılma kararı aldığımı bildiririm. Dile kolay 20 yıl sonra istemeden de olsa çalışan ve üreten, 20 aylık bebeği olan bir anne ve bir kadın olarak bu kararı almak beni son derece üzdü. Einstein’ın bir sözü geldi aklıma.

“İnsanlardaki önyargıyı parçalamak, benim atomu parçalamamdan çok daha zor.” Sanırım bu beni anlatan en iyi özet cümle… Yüzlerce insanla çalıştım.

İyisi de var kötüsü de. İyiler hep kalbimde olacaklar kötüler sizi yaşattığınızı yaşamanız dileğiyle en üst makama yani Allah’a havale ediyorum.”



