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  4. 08 Temmuz 2020 16:10

A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''

A Haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştirmek isterken yine alay konusu oldu. İstanbul'da 90'lı yıllardaki gibi su sorunu yaşandığı iddia edilen haberde, arka planda çalışan çamaşır makinesi dikkat çekti.

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A Haber'in "İstanbul'da 1990'lı yıllardan kalma manzaralar" başlıklı haberi sosyal medyada gündem oldu. Haberde İstanbul'da 90 yıllardaki gibi su sorunu yaşadığı iddia edildi. Ancak haberdeki bir detay olay oldu.

'SULAR KESİK AMA ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALIŞIYOR'
Söz konusu iddiaları yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir haberdeki çamaşır makinesi detayına dikkat çekerek; "İstanbul’da su kesinti var diyorlar ama arkada çamaşır makinesi çalışıyor :)" ifadelerini kullandı.

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