A Haber yine alay konusu oldu! ''Sular kesik ama çamaşır makinesi çalışıyor''

A Haber'in "İstanbul'da 1990'lı yıllardan kalma manzaralar" başlıklı haberi sosyal medyada gündem oldu. Haberde İstanbul'da 90 yıllardaki gibi su sorunu yaşadığı iddia edildi. Ancak haberdeki bir detay olay oldu.

'SULAR KESİK AMA ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALIŞIYOR'

Söz konusu iddiaları yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir haberdeki çamaşır makinesi detayına dikkat çekerek; "İstanbul’da su kesinti var diyorlar ama arkada çamaşır makinesi çalışıyor :)" ifadelerini kullandı.