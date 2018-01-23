A Haber'den CHP'li Eren Erdem’e trilyonluk dava

A Haber'in sahibi Turkuaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ tarafından açılan davada Eren Erdem’in "A Haber bir basın organı değildir. Bir suç örgütüdür. Bizleri iftiralara hedef gösterirken birileri gelip madalya taksın diye yapmıyorlar bunu. Aksine birileri çıkıp yok etsinler diye yapıyorlar. Şimdi mazlumu oynuyor bu pişkin terör çetesi..." sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi.

"Hayatımda hiç 1 trilyonum olmadı"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Benim, hayatımda hiç 1 trilyonum olmadı. Ama hep onurum ve ihanete karşı tavrım oldu. Bu , trilyonlardan daha değerlidir.

Bu malum kuruluş, bir gazete değildir. Hainden, arkasına Türk Bayrağı koyarak kahraman çıkarmaya çalışan bir İftira odağıdır. Hangi davayı açarlarsa açsınlar, ben nefes aldığım sürece, bedeli ne olursa olsun bildiğim doğruları söylemeye , hak hukuk ve adalet arayışındaki mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Bu davalar bizi susturamayacak ve haklı mücadelemizden döndüremeyecektir” dedi.