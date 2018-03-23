Adnan Oktar ünlü şarkıcıya sımsıkı sarıldı

Sahibi olduğu kanalın kuruluşunun 8. yılını kutlayan Adnan Oktar'ın gecede sahne alan Muazzez Ersoy'la sıkı sıkı sarılması dikkat çekti.

Son dönemlerde firar eden kedicik haberleriyle gündeme gelen Adnan Oktar, sahibi olduğu kanalın kuruluşunun 8. yılını kutladı.



MUAZZEZ ERSOY SAHNE ALDI



Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Muazzez Ersoy sahne alarak, birbirinden güzel Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi. Etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut ve Arif Susam da seslendirdikleri şarkılarla renk kattılar.

BİRBİRLERİNE SIMSIKI SARILDILAR



Geceye sonradan katılan Adnan Oktar, sahne alan Muazzez Ersoy'la yakından ilgilendi. Konserin sonunda Adnan Oktar'la ünlü şarkıcının birbirlerine sımsıkı sarılması geceye damga vurdu.