  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 23 Mart 2018 12:14

Adnan Oktar ünlü şarkıcıya sımsıkı sarıldı

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalın kuruluşunun 8. yıl kutlamasında Muazzez Ersoy ile Adnan Oktar'ın sıkı sarılması dikkat çekti.

Adnan Oktar ünlü şarkıcıya sımsıkı sarıldı
A+ A-

Sahibi olduğu kanalın kuruluşunun 8. yılını kutlayan Adnan Oktar'ın gecede sahne alan Muazzez Ersoy'la sıkı sıkı sarılması dikkat çekti.

Son dönemlerde firar eden kedicik haberleriyle gündeme gelen Adnan Oktar, sahibi olduğu kanalın kuruluşunun 8. yılını kutladı.

MUAZZEZ ERSOY SAHNE ALDI

Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Muazzez Ersoy sahne alarak, birbirinden güzel Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi. Etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut ve Arif Susam da seslendirdikleri şarkılarla renk kattılar.

BİRBİRLERİNE SIMSIKI SARILDILAR

Geceye sonradan katılan Adnan Oktar, sahne alan Muazzez Ersoy'la yakından ilgilendi. Konserin sonunda Adnan Oktar'la ünlü şarkıcının birbirlerine sımsıkı sarılması geceye damga vurdu.

Muazzez Ersoy , adnan oktar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM