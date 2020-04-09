Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları kamerada!

CNN Türk’te yayınlanan tarafsız Bölge programının yayınlanan son bölümüne programı hazırlayan ve sunan Ahmet Hakan üzerinden verilen örnekler damga vurdu. Anestezi uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, virüsün izole edilmesinin ne anlama geldiğini anlatırken, “Ahmet Hakan'dan yüzlerce, binlerce, on binlerce üretiyoruz. Sonra da biz bu Ahmet Hakanı nasıl döveriz diye üstünde antrenman yapmaya başlıyoruz. Aşı üretilmesi, ilaç üretilmesi hepsi bunun üzerinden gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında korona virüsle mücadele konusundaki son gelişmeler değerlendirildi. Programa ise Anestezi uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın, Ahmet Hakan üzerinden verdiği örnekler damga vurdu.

Ahmet Hakan ilk olarak 8 Nisan itibariyle açıklanan test sayıları ile ilgili konuklarına "doğru projeksiyon için en az kaç test yapılmalı" sorusunu yöneltti.

"Gönül ister ki 80 milyon kişiye test yapılsın" diye söze başlayan Prof. Ünal, "Bizi tatmin edemezsiniz. Biz verdikçe daha fazlasını isteriz. Niye 30 bin değil, 30 olunca niye 35 bin değil. Niye sadece hastanede bakıyoruz. Ahmet Hakan'ın evine gidip orada bakmadınız. Kore’de sokakta bakıyorlardı. Belki Ahmet Hakan taşıyıcıdır. Onu evinde karantinaya almamız lazım gibisinden uygulamaları isteriz. Biz bir tek hastalığa bakarak engellemek için böyle istiyoruz. Ama bir de imkanlar, maliyetler, başka problemler var." dedi.

Ahmet Hakan bir sonraki sorusunda ise Prof. Aykut Özkul ve Prof. Aykut Özdarendeli tarafından virüsün izole edilmesinin ne anlama geldiğini, ne önemi olduğunu konuklarına yöneltti.

Prof. Dr. Necmettin Ünal virüsün izole edilmesinin ne anlama geldiğini Ahmet Hakan üzerinden verdiği örnekle anlattı.

Konukların gülüşmesine neden olan Ünal virüs izolasyonunu şöyle tarif etti:

"Mükemmel bir gelişme. Sizin üzerinizden bir espri yapayım mı. Hürriyet gazetesinde problemli biri var. Dalıyoruz kapıdan. Arıyoruz tarıyoruz bakıyoruz Ahmet Hakanmış. İlk önce onu buluyoruz Ahmet Hakan'ı. Gazeteyi boşaltıyoruz, kimse kalmıyor. Bir tek Ahmet Hakan kalıyor. Bunun her yere resmini asmamız lazım diyoruz. Ahmet Hakan'dan yüzlerce, binlerce, on binlerce üretiyoruz. Sonra da biz bu Ahmet Hakanı nasıl döveriz diye üstünde antrenman yapmaya başlıyoruz. Aşı üretilmesi, ilaç üretilmesi hepsi bunun üzerinden gidiyor"

Mükemmel bir gelişme olduğunun altını çizen Ünal sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle kutlamak lazım. Bir de, Kovid-19, Korona virüsle çalışıyorlar. Bu kadar riskli bir virüsle. Yani, bir tek hastaya bakan risk almıyor. O virüsle laboratuvarda çalışıp çoğaltanın da riski var. Ama kaçırma riski var, aman kaçırmasınlar. Bunun arkasından başka bir şey gelecek. Bu virüsü hayvanlara verecekler. A ilacı bunu nasıl etkiliyor. B aşısını nasıl yaparız. Bir de şu C ilacını deneyelim diyecekler ve ardından belki de tedaviyle ilgili açılım sağlanacak. Bu açıdan çok çok önemli. Hala dünyada tedaviyle ve aşılamayla ilgili çalışmalar emekleme aşamasında. Kullanılan tedavilerin hiçbiri yüzde yüz etkili değil"