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  4. 15 Mayıs 2020 22:07

Akit TV'de 12-17 yaşındaki kız çocukları için skandal sözler

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV’de katıldığı bir programda 12-17 yaşındaki kız çocukları için skandal sözlere imza attı.

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Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV’de katıldığı canlı yayında 12-17 yaşındaki çocukların “mükemmel vücutları... İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” dedi.


Özgüven şu ifadeleri kullandı:

13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan “10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın” diyorsun. Süpermen’i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler… Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.''

Sözcü

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