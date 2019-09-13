Ayrılan Yeni Şafak yazarı açıkladı: İlk defa söylüyorum

Yeni Şafak’tan istifa eden Gazeteci Özlem Albayrak, TV5’de yayınlanan “Düşünme Vakti” programında, Suat Toktaş’ın sorularını cavapladı. Yeni Şafak’tan ayrılış sürecini anlatan Albayrak, yayınlanmayan son yazısında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasına itiraz ettiğini söyledi.

Albayrak, yazısında, Kaftancıoğlu’nun yıllar önceki tweetleri sebebiyle cezalandırılmasının doğru bir uygulama olmadığını, benzer sözleri benzer şekilde yazan pek çok insan olduğunu yazdığını anlattı. Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"KAFTANCIOĞLU’NA VERİLEN CEZAYI ELEŞTİRMİŞTİM"

“Şu noktalarda itiraz etti. Birincisi bunun yıllar önceki tweetleri konu alması nedeniyle doğru bir uygulama olmadığını, ikincisi benzer şeyleri, benzer şekilde yazan bir sürü insan olduğunu, üçüncüsü, bunun İstanbul seçiminin kaybedilmesinin rövanşı olarak görüleceğini, bir hazımsızlık göstergesi olarak algılanacağını yazdım ki ben halâ bugün de aynı fikirdeyim. Yanlış bir şey yazdığımı da hiç düşünmüyorum. Bunların söylenmesi gereken şeyler olduğuna inanıyorum. Bunu bu şekilde yazdım, gazeteye gönderdim ve yayınlanmadı; ama sadece bir yazım yayınlanmadı diye gazeteden ben istifa etmedim. Onun öncesi vardı. Daha önce, bunu da ilk defa burada söyleyeyim; yani normalde bu tip konulara girmiyorum ama daha önce yayınlanmayan yazılarım da oldu.”

Albayrak, “Kaç yazınız yayınlanmadı?” sorusuna, “2 yazım daha oldu. Son süreçte; yani çok kısa süre içinde toplamda 3 yazım yayınlanmamış oldu” dedi.

Albayrak, “Ben ama hemen bir yazı yayınlanmadı diye gitmeyi seçmek yerine, önce biraz mücadele verdim doğrusu. Yani tepkimi bildirdim, vesaire. Ama daha iyiye gitmedi, daha kötüye gitti” diye konuştu.

Albayrak, istifasından önce, gazetenin yayın politikası ile kendi görüşleri arasındaki makasın giderek açıldığını gördüğünü, bu sebeple rahatsızlıkların da yükseldiğini söyledi.