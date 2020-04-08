Habertürk TV'de canlı yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında konukları Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

CANLI YAYINDA UYUKLADI

Fatih Altaylı'nın sunduğu televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı. O sırada sesi çıkmayan Şengör'ü gören Fatih Altaylı da kendini gülümsemekten alamadı.

"BEN İLBER BEY'İ İLGİYLE DİNLİYORUM"

Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.