CNN Türk spikeri 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hemen hemen her gün yayınlarda dile getirdiği 14 günlük karantina kuralı; kişilerin yurt dışından virüs kapma ihtimaline karşı Türkiye'ye döndükten sonra kendisini izole etmesi anlamını taşıyor. CNN Türk spikeri Gözde Atasoy'un geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan paylaştığı fotoğrafı fark eden bazı takipçileri, 14 gün kuralını çiğneyen spikeri yayında görünce durumu sosyal medyada dile getirdi.

7 Mart'ta arkadaşlarıyla İspanya'da paylaşımlar yapan Gözde Atasoy'un henüz bir hafta sonra yayına çıkması Instagram'da eleştirilere sebep oldu.



CNN TÜRK YAYINLARINDA 14 GÜN KURALINA DİKKAT ÇEKİYOR

Koronavirüsün 14 günlük kuluçka süresi olduğu için kişi bazen ilk 13 gün hiçbir belirti göstermeden hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabiliyor.

CNN Türk'te yapılan birçok yayında da yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina süresine dikkat edilmesi uyarısı yapılıyor ve bunun önemine vurgu yapılıyor.