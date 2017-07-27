Çocuklar Duymasın'da tepki çeken diyaloglar

Kanal D'de ekranlara geri dönen Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümünde hafriyat kamyonlarına yapılan güzellemeler tepki çekti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncısı Kanal D'ye 'hafriyat kamyonu cinayetleri'ni hatırlattı.

"HAFRİYAT KAMYONLARININ ALDIĞI 30 CAN HATIRLATILMALI"

Biçer, söz konusu ifadelerin geçtiği bölümün videosunu Twitter hesabından "Mehmet Cengiz sponsor mu bu diziye? Şu kaba tipe bu cümleleri kurduran senaryo ekibine hafriyat kamyonlarının aldığı 30 canı hatırlatmalı" mesajıyla paylaştı. Biçer dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncı Kanal D'ye "30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı, empati yaptınız mı?" diye sordu.

BİROL GÜVEN: CEVABI DİZİDEN VERECEĞİZ

Birol Güven ise sosyal medyadan verdiği yanıtta "Hafriyat kamyonları ile ilgili sahnemize yapılan eleştirilere cevabımız yakında Çocuklar Duymasın'da. Lütfen bekleyin" dedi.

"SPOR ARABA KAZALARINDA ÖLENLERİN DE LİSTESİNİ ALABİLİR MİYİZ"

CHP'li vekil "Hafriyat kamyonu terörünü bir dizi figürü üzerinden önemsiz gösteren, aklayan Birol Güvenlistede sizin de yakınınız olabilirdi. Özür dileyin" dedikten sonra hafriyat kamyonlarının öldürdüğü insanların listesini paylaştı. Güven ise "Sayın vekilim sedan ya da spor araba kazalarında ölenlerin de listesini alabilir miyiz?" yanıtını verdi.