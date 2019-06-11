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  4. 11 Haziran 2019 16:46

Didem Arslan Yılmaz'dan moderatörlük paylaşımı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı ortak canlı yayın yapmasına vesile olan Didem Arslan Yılmaz, sosyal medya hesabından moderatörlük hakkında paylaşım yaptı.

Didem Arslan Yılmaz'dan moderatörlük paylaşımı
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Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayını için ismi geçen Didem Arslan Yılmaz moderatörlük konusunda bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını için moderatör olarak Didem Arslan Yılmaz'ın ismi geçmişti.

Ortak yayının moderatörünün İsmail Küçükkaya olmasının ardından bazı kadın gazeteciler ve siyasiler erkek bir gazetecinin seçilmesini eleştirmişti.

Arslan'dan konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Yılmaz şunları yazdı:

Kim moderatör olacak tartışmasında kadın meslektaşlarımın gösterdiği hassasiyeti önemli buluyorum. Bugünki yazısından dolayı Nagehan Alçı’ya da çok teşekkür ediyorum. Bu arada destek veren bütün meslektaşlarıma, siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkürler.

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