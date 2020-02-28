Ece Üner: ''Vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?''

Son dönem çıkışlarıyla çok konuşulan Show Haber spikeri Ece Üner, İdlib'den gelen 33 şehit haberiyle ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Ece Üner'in İdlib şehitleriyle ilgili yaptığı konuşma şöyle:

"Süslenip sunuyoruz bu haberleri de, o canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, hayalleri, umutları ne oluyor?

Başımız sağ olsun deyip başka habere geçince bitiyor mu?

Elbette vatan sağ olsun, vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?"

