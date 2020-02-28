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  4. 28 Şubat 2020 21:56

Ece Üner: ''Vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?''

Show Haber sunucusu Ece Üner'in İdlib'ten gelen 33 şehit haberleri öncesinde canlı yayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Üner canlı yayında "Vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?" diye sordu.

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Son dönem çıkışlarıyla çok konuşulan Show Haber spikeri Ece Üner, İdlib'den gelen 33 şehit haberiyle ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Ece Üner'in İdlib şehitleriyle ilgili yaptığı konuşma şöyle:

"Süslenip sunuyoruz bu haberleri de, o canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, hayalleri, umutları ne oluyor?

Başımız sağ olsun deyip başka habere geçince bitiyor mu?

Elbette vatan sağ olsun, vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?"
 

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