Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni transfer

ATV'de geçen hafta 4. yeni sezonuyla ekrana dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfler sürüyor. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın ardından usta oyuncu Tunca Aydoğan da EDHO kadrosuna katıldı. 90'lı yıllara damga vuran dizi olan Yılan Hikayesi'nin fenomen karakteri Kürşat rolüyle hafızalara kazınan Tunca Aydoğan yıllar sonra EDHO'yla ekrana dönüyor.

Usta oyuncu son olarak 3 yıl önce yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde rol almıştı. 51 yaşındaki oyuncunun EDHO'daki yeni rolü ise 109. bölümde belli olacak.

TUNCA AYDOĞAN KİMDİR?

1967 doğumlu oyuncu Tunca Aydoğan çocukluk yıllarında müziğe ilgi duymuş ve piyano eğitimi almıştır. İkizler burcudur.



Müzik dışında oyunculuk ile kariyer planlaması yapmış ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Üniversite döneminde Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Müşfik Kenter ve Cihan Ünal gibi usta isimlerinden oyunculuk eğitimi almıştır.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaya başlamış, bir televizyon filminde reji asistanlığı ve oyuncu olarak sinema dünyasına adım atmıştır. Ekran severler tarafından özellikle Yılan Hikayesi isimli dizide canlandırdığı karakter ile tanınan Tunca Aydoğan aslen Ankara doğumludur.

Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.