Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: ''Ülkeyi yönetin, insanları değil''

Fatih Portakal, "Yönetenleri dinlediğimizde onlar gibi düşünmemizi istiyorlar. Bu ekranlarda itiraz ettiğim noktalardan biri de, insanları tek bir tipin içine koyma çabası. Sen benim gibi düşüneceksin, düşünmezsen seni ben FETÖ'cü, PKK'lı, vatan hani ilan edebilirim. Benim gibi düşüneceksin anlayışı var." dedi.

Bu anlayışın yanlış olduğunu ifade eden Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajını göstererek "Olması gereken aslında bu. Gerçekleştirirlerse altına imzamı atarım" dedi.

Cumhurbaşkanın gazeteciler günü mesajını okuyan Fatih Portakal, Erdoğan'a eleştirisini şu sözlerle sürdürdü.

"Sayın Cumhurbaşkanı, ya bu mesajdaki gibi davranınız ya da insanları tek tipin içerisine sokmayın. Sizin gibi düşünmek zorunda değiliz. Sizin inandığınız şeylere de inanmak zorunda değiliz. Sizin gösterdiğiniz yoldan gitmek zorunda da değiliz. Herkesin kafası çalışıyor. Herkes aklı ve vicdanıyla kendi yolunu seçiyor. Siz ülkeyi yönetin, insanları yönetmeyin" sözleriyle sürdürdü.