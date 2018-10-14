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  4. 14 Ekim 2018 17:16

Kim Milyoner Olmak İster'de ''pes'' dedirten olay

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacının telefon jokeri kullanarak aradığı Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görevli kişinin bilemediği soru şaşırttı.

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Ekranların fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya, sesli olarak Nazım Hikmet’in ‘Herkes Gibisin’ adlı şiirini besteleyen ve seslendiren Cem Karaca’nın şarkısı soruldu. Yarışmacı soruyu bilmediğini söyleyerek telefonla joker hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Daha sonra Şehir Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirttiği arkadaşına bağlanan yarışmacı soruyu bir kez de arkadaşı için okudu. Soruyu duyan öğretim görevlisi yüzde 90 oranında doğru cevabın Attilla İlhan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Attilla İlhan diyen yarışmacı büyük bir şok yaşadı.

Olay sonrasında sosyal medyada Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi hakkında birçok yorum yapıldı.

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