Kral TV kapanıyor mu ? Flaş iddia...

'Kral TV kapanıyor' iddiası medya kulislerinde olay yarattı. Doğuş Grubu'ndaki küçülmenin devam ettiği ve bu kapsamda NTV Spor'un ardından Kral TV'nin de kapatılacağı iddia edildi.



Doğuş Yayın Grubu'nda NTV Spor'un ardından Kral TV'nin de kapatılacağı iddiaları gündeme geldi.

Medyaradar'ın iddiasına göre; son dönemde sık sık işten çıkarma ve küçülme haberleri ile anılan Doğuş Grubu, bünyesindeki video müzik kanalı ‘Kral TV'yi de kapatma kararı aldı.

Karar henüz kesinlik taşımamakla birlikte çalışanların tedirginlik yaşadığı gelen haberler arasında.