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  4. 11 Kasım 2019 10:50

RTÜK’ün yeni hedefi dondurma reklamları: ''Ahlak sınırlarını aşıyor!'

RTÜK şimdi de televizyonlarda yayınlanan dondurma reklamlarını mercek altına aldı. Dondurma markalarının reklamları "ahlaka aykırı" olarak nitelendirildi.

RTÜK’ün yeni hedefi dondurma reklamları: ''Ahlak sınırlarını aşıyor!'
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RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, reklam içeriklerinde bazı düzenlemelere gidileceğini söyledi. Ellialtı, dondurma reklamlarının içinde 'sıkıntılı' hususlar olduğunu öne sürerek "Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Ellialtı TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’nda sunum yaptı. Ellialtı buradaki sunumda dondurma reklamlarının içeriğiyle ilgili olarak düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Hürriyet

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