Yaban TV'de HD yayın dönemi başladı

2007 yılında hayatını kaybeden gazeteci Ufuk Güldemir tarafından kurulan YABAN TV'nin Dsmart, Teledünya Kablo TV, Tivibu, Turkcell Plus TV ve Vodafone TV'deki yayınları da bugün itibariyle HD'ye geçti.

Türkiye'nin ilk outdoor adventure belgesel kanalı YABAN TV 2006 yılında kuruldu.

Yaban Grubu'nun, TV'nin yanı sıra outdoor adventure alanını 360 derece kapsayan Yaban Akademi, Yaban Store ve Yaban Tur şirketleri bulunuyor.

Yaban Grubu yayıncılık, eğitim ve ürün satış bölümlerinin yer altığı Etiler'deki merkezinin yanı sıra; Ayazağa'da Turkcell ile birlikte açtığı TURKCELL PLATINUM OFFROAD PARK'ta da 4x4 arazi araçları ve doğa sporları eğitimleri veriyor.

Yaban TV HD'nin uydu frekans bilgileri şöyle:

Turksat 42 Derece Doğu Uydusu

Sistem : DVB-S2

Frekans : 12.685 Mhz

Polarizasyon : Dikey (V)

Symbol Rate : 30.000

FEC : 2/3