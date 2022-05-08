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TRT Netflix'e rakip oluyor

TRT Netflix'e rakip oluyor

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin 2023 yılında "Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform" inşa edeceğini açıkladı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nda "Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu konuşma yaptı.

Sobacı, konuşmasında TRT’nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler trt netflix rakip dijital rakip dijital yayın
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