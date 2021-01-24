TRT'den tepki çeken Uğur Mumcu kararı

Gazeteci Emre Kızılkaya'nın Journo.com.tr'de yayınlanan yazısında katledilen yazarımız Uğur Mumcu'nun katıldığı programların TRT arşivinden silindiğini açıkladı. Kızılkaya, "TRT: Uğur Mumcu yok, size Hülya Koçyiğit veya Alev Alatlı verelim" başlıklı yazısında, "TRT, Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden sessizce kaldırdı. ‘Eski Türkiye’nin çok sesliliğini yansıtan, eleştirel gazeteciliği de içeren görüntülerin yerine, Hülya Koçyiğit ve Alev Alatlı gibi isimlerin videoları konuldu. Vergilerimizle finanse edilen kuruma bunun nedenini sordum. Aldığım ve alamadığım yanıtları, Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde aktarıyorum" dedi.

404 HATASI

Gazeteci Kızılkaya,"Uğur Mumcu’nun cenaze törenini konu alan haber videosu uçmuştu" diyerek söz konusu aramalarda “404 hatası” verdiğini, yani silindiğini aktardı.

Kızılkaya, 30 Haziran 2020’de TRT Arşiv'e konuyla ilgili yazdığı e-posta'nın ardından şu yanıtı aldığını bildirdi:

"Ayın Getirdikleri arşivimizde beş bölüm olarak yer almakta olup, eğer bu programı satın almak ister iseniz bu programın yapımında sizin ya da birinci dereceden yakınınızın yer almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca bunların tekrar TRT Arşiv’de yer alması için talebiniz ilgili birimimize iletilmiştir.”

um:ag Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars‘a bu durumu sorduğunu ifade eden Kızılkaya, “Bu arşivlerin kamuya açık olması gerekir” yanıtı aldığını aktardı.

"Gazetecilere, özellikle de gençlere iki çağrım var" diyen Kızılkaya şunları ifade etti:

1-TRT’nin sosyal medya hesaplarına veya e-posta adreslerine yazarak Uğur Mumcu görüntülerinin yeniden yüklenmesini bir vatandaş olarak talep edin.

2-Uğur Mumcu’nun kitaplarını alıp okuyun ki araştırmacı gazeteciliğin en güzel örneklerinden mahrum kalmayın.

TRT'DEN AÇIKLAMA: EN KISA SÜREDE YÜKLENECEK

Tepkilerin büyümesi üzerine TRT, “Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” diye tweet attı.