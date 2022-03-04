Türk dizilerinde son durum: İşte reyting kurbanı olan diziler

Türk dizi dünyasında bazı yapımlar rakiplerine açık ara fark atarken, bazıları ise ekran yolculuğuna veda ediyor.

Uzun süreleriyle halihazırda tartışma konusu olan dizilerin akıbeti, büyük ölçüde reyting sonuçlarıyla belirleniyor.

Haber Global'in derlemesine göre örneğin, Show TV’nin dört hafta önce büyük umutlarla seyirciyle buluşturduğu Oğlum dizisi için reyting alarmları çalmaya başladı.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Oğlum dizisinin ilk üç bölümü reytinglerde yüz güldürmüştü. Ancak 2 Mart akşamı yayınlanan 4. bölümde düşen reytingler diziyle ilgili bazı sorunları gün yüzüne taşıdı.

Oğlum’un son bölümünün kötü reytingler almasında, dizinin hikayesinin çok acıklı olması neden olabilir.

Bir ailenin çocuklarının ölümü sonrasında yaşadığı ağır travmayı ekran başında izlemek izleyiciler için zor bir durum. Özellikle de çocuğu olan aileler bu tür yapımları izlerken kendi başlarına da böyle bir şey gelebileceği korkusu yaşıyor. Bu korku bazen diziyi izleme yönünde reflekse dönüşüyor ama çoğu zaman da aile empati yapmak istemediği için diziyi bırakabiliyor.

REYTİNGLERDE YÜZÜ GÜLMEDİ

Oğlum dizisi dördüncü bölümü ile çarşamba akşamı total ve ab reyting listesinde ilk 5’e giremedi. Dizinin yeni bölümleri bu reyting oranlarıyla devam ederse, Songül Öden, Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Feyyaz Duma ve Timur Acar gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran Oğlum dizisi kalıcı olmayabilir.

SADAKATSİZ DİZİSİ

Başrolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi 2 sezondur Kanal D'de yayınlanıyor. BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de orijinalinde olduğu gibi heyecan ve entrikanın hız kesmemesi seyircinin ilgisinin azalmamasını sağladı. Ancak Sasdakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster 2 sezonluk bir yapım. Sadakatsiz de bu nedenle planlandığı gibi 2 sezon sürecek.

Geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz dizisinin hayranlarını üzen haberi Caner Cindoruk verdi. Sadakatsiz'de Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” dedi. Böylece Sadakatsiz'in 60. bölümde yani sezon sonunda final yapacağı belli oldu.

BABA DİZİSİ

Dizi dünyasında Salı akşamlarının önemli bir yeri var. Destan, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizisi gibi birbirinden iddialı yapımlar her Salı akşamı seyirciyle buluşuyor. Salı rekabetinde tüm bu dengeleri değiştiren Baba dizisi ise 3 hafta önce ekran macerasına başladı.

İstanbul’daki akrabalarından çok büyük bir miras kalan Anadolulu bir ailenin hikayesini anlatan Baba dizisinin reyting listelerinde emin adımlarla ilerlediği görülüyor.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemin en başarılı isimlerinden Tolga Sarıtaş’ı başrollerde bir araya getiren Baba dizisi üçüncü haftasında başarı grafiğini yükseltti. Dizi, reytinglerin ardından YouTube’da da vites yükseltti. Dizinin ilk bölümünün görüntülenme sayısı 5 milyonu aştı.

Ay Yapım tarafından çekilen dizinin ikinci bölümü Twitter’da gündem olmayı başardı. Sezonun kalıcı dizileri arasında olacağı tahmin edilen Baba dizisinin önümüzdeki haftalarda reytinglerde zirveye oynayabileceği konuşuluyor. Ancak bunun için çok güçlü bir rakip olan Destan’ı geçmesi gerekiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ

Kanal D ekranında ikinci bölümü salı akşamı yayınlanan Üç Kız Kardeş izleyicilerden olumlu yorumlar adı ve dizinin 2. bölümde reytingleri arttı.

Dizi sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İlk bölüme göre reytinglerini yükselten dizi tüm kişiler kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. AB grubunda beşincilik elde eden dizi, ABC1’de ise günü altıncı olarak tamamladı.

Özgü Kaya’nın oyunculuk performansıyla tam not aldığı bölümde, Somer (Berker Güven) ve Türkan’ın (Özgü Kaya) yakınlaşma sahnesi izleyicileri heyecanlandırdı. Öte yandan Dönüş (Almila Ada) ve Serdar’ın (Vural Şahanoğlu) ikili sahneleri de büyük ilgi gördü. Dizinin finalinde ise Derya’nın (Melisa Berberoğlu) anlattıklarıyla Türkan’ın kötü şeyler yaşadığından şüphelenen Sadık ve Nesrin’in Türkan’ın gelin gittiği evi boş bulması herkesi şaşırttı.

90’ların özlenen aile sıcaklığını izleyici ile buluşturan, samimi ve sıcak hikayesiyle beğeni toplayan Üç Kız Kardeş, Salı reyting yarışında ‘ben de varım’diyor. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinin şimdilik yolu açık.

Haber Global