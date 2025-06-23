  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Altaylı’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanarak cezaevine konulan Fatih Altaylı’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Fatih Altaylı'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Kendi Youtube kanalında hergün yayınladığı yorum videolarıyla gündemi yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hatırlanacağı gibi Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayınladığı günlük değerlendirme videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığa devam etmesine halkın yüzde 70'inin karşı olduğuna dair bir anketi yorumlarken Osmanlı İmparatorluğu dönemini işaret ederek "Çok beklediğim oran. AKP ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiçkimse böyle bir şeye onay vermez. Bu milletin geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş millettir. Az buz değildir öldürülen, boğazlanan, intihar süsü verilen Osmanlı padişahı." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Altaylı ifadesinde, "Videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur" dedi.

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur"

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Altaylı’nın Sulh Ceza Hakimliği ifadesinde ulaşıldı. Altaylı ifadesinde, "Söz konusu videoda, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim. Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan bilim insanları tarafından da defalarca söylenmiştir. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim" dedi.

"Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur"

İfadesinin devamında Altaylı, "Savcılık makamına sunmuş olduğum USB içerisinde bulunan videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı oluşturmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur. Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir. Bu suçlamalar ile daha önce herhangi bir adli soruşturma yada kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir. Suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır" şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepkiFatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepkiMedya
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya: ''Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı''Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Fatih Altaylı'ya: ''Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı''Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı ''Cumhurbaşkanına tehdit'' suçundan tutuklandıGazeteci Fatih Altaylı ''Cumhurbaşkanına tehdit'' suçundan tutuklandıMedya
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fatih Altaylı açıklaması: ''Hukuki süreç mevzuata uygun''Cumhurbaşkanlığı'ndan Fatih Altaylı açıklaması: ''Hukuki süreç mevzuata uygun''Güncel
Fatih Altaylı'nın eşinden rest: ''Zalimlerden olmak var mesela, biz onlardan değiliz''Fatih Altaylı'nın eşinden rest: ''Zalimlerden olmak var mesela, biz onlardan değiliz''Güncel
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral: ''Ben hak ederek Başdanışman olmadım''Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral: ''Ben hak ederek Başdanışman olmadım''Politika
Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan sosyal medyayı sallayan ifadelerErdoğan'ın Başdanışmanı'ndan sosyal medyayı sallayan ifadelerGüncel
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, Prof. Dr. Celal Şengör'e ''angut'' dediErdoğan'ın Başdanışmanı Saral, Prof. Dr. Celal Şengör'e ''angut'' dediGüncel

 

 

text-ad
Etiketler fatih altaylı fatih altaylı'nın ifadesi fatih altaylı'nın savunması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Öz kızını boğarak öldürdüp, kendini ihbar etti Öz kızını boğarak öldürdüp, kendini ihbar etti Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' İran'ı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduran Trump saldırı sonrası uydu görüntülerini yayınladı İran'ı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduran Trump saldırı sonrası uydu görüntülerini yayınladı Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor
Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Kim Milyoner Olmak İster'de 7.500 TL ile elenen yarışmacı, yarışma sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster'de 7.500 TL ile elenen yarışmacı, yarışma sonrası hayatını kaybetti CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti!