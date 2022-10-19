tv100 yeni yayın dönemine girdi

''Türkiye'nin yeni yüzü'' sloganıyla yeni yayın döneminde güçlü bir şekilde atağa geçen TV100, İstanbul Şişli'deki stüdyolarına bir yenisini daha ekledi.

tv100, İstanbul Şişli'deki merkez stüdyolarına bir yenisini daha ekledi. Yayıncılık dünyasının kullandığı son teknolojilerle donatılan yeni stüdyo modern tasarımı ve büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Böylece, tv 100' ün İstanbul'daki stüdyo sayısı 3'e çıktı.

tv100, Ankara Temsilciliği'ni de hizmete sokarak siyasetin kalbine yerleşti. Ankara -Yenimahalle'de 2000m2’lik bir alanda kurulan ofis ve stüdyo, siyaset dünyasının nabzını tutmaya başladı. Deneyimli Gazeteci Deniz Gürel'in temsilciliğinde hizmete başlayan Ankara Bürosu, günlük gelişmeleri sıcağı sıcağına ekrana taşımaya devam edecek.

Türkiye'nin her köşesine asılan tv 100 logolu billboardlar,ve digital alanlarda ki tanıtımlarda tv100'ün yeni yıldızlarının fotoğrafları ve programlarının tanıtımı yer aldı.

Ertuğrul Özkök'ten Okan Bayülgen'e, Erdoğan Aktaş'tan Pınar Işık Ardor'a, Gürkan Hacır'dan Barış Yarkadaş'a dek geniş bir yelpazeye sahip olan tv 100'ün yazılı, görsel ve digital alanlarda ki tanıtımları kamuoyunda da dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum gibi Türkiye'nin farklı ve önemli reklam alanlarında Candaş Tolga Işık, Erol Mütercimler, Cengiz Semercioğlu, Oğuz Haksever, Serap Belovacıklı, Ela Rümeysa Cebeci, Deniz Gürel, Hande Aydemir, Kerem Kırçuval, Pınar Işık Ardor, Ertan Özyiğit, Osman Kenan Çapoğlu, Çağla Atlı, Gizem Çetin yer aldı.

tv100, yeni yayın döneminde de başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek.