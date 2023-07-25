Ünlü spiker hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin ünlü haber spikeri George Alagiah, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Son yıllarda önemli haberlere imza atan BBC haber spikeri George Alagiah, kanser teşhisi konulduktan dokuz yıl sonra 67 yaşında öldü.

Efsanevi spiker Alagiah'ın ölüm haberini, menajeri Mary Greenham duyurdu.

Greenham yaptığı açıklamada, "George Alagiah'ın bugün ailesi ve sevdikleriyle birlikte huzur içinde öldüğünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Greenham, ilk olarak 2014 yılında kanser teşhisi konulan ve hastalığı 2018 yılında tekrar nükseden Alagiah'ın ölümüne ilişkin "George acı sona kadar savaştıç. Ancak bu savaşı, ne yazık ki bugün erken saatlerde sona erdi" dedi.

BBC'nin tanınan yüzü olan Alagiah, spiker olmadan önce Ruanda soykırımının yanı sıra Afganistan, Liberya, Sierra Leone ve Somali'deki iç savaşları dış haberler muhabiri olarak aktardı.