Usta Gazeteci Nahit Duru hayatını kaybetti

Uzun süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Nahit Duru’nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği bugün de organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Nahit Duru'nun vefatını Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ duyurdu.

Yanardağ'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi, meslek büyüğümüz, benim sevgili Nahit Abim, onurlu gazeteci Nahit Duru'yu kaybettik. Acımız büyük. Anısı, bağımsız gazetecilik mücadelesinde bize örnek olacak. Güle güle Nahit Abi, ışıklar içinde yat."

NAHİT DURU KİMDİR?

Nahit Duru 1945’te Samsun’da doğdu… İlkokulu Samsun’da, ortaokulu Sivas’ta okudu… Liseye İstanbul’da basladı. 1964’te Ankara Ataturk Lisesi’nden mezun oldu. İlk olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, bir yıl sonra iktisat fakültesine geçti.

İktisat fakültesinde bir yıl öğrenim gördü, sonra ayrılıp Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümüne başladı. Bir yıl sonra oradan da ayrıldı ve özel gazetecilik halkla ilişkiler yüksek okulundan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1966 Ulus Gazetesi’nde başladı. Baris, Ankara Telgraf, Hürriyet gazeteleri, Toplum, Yedi Gün dergileri, Politika Gazetesi, Flaş Gazetesi’nde çalıştı parlamento muhabirliği yaptı. Dünya Gazetesi’nde görev aldı…

1980 sonrası Arayış Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü. Ardından Türk Haberler Ajansı’na (THA) girdi…

Güneş Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli kademelerinde calıştı. 1994’te Best FM’de genel koordinatörlük yaptı.

Duru ABC Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

