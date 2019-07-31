Vedat Milor ile Şirin Payzın arasında restoran tarıtşması

Vedat Milor saldırıya uğramasıyla ilgili gazeteci Şirin Payzın'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.



Burgazada’da bir restoranda saldırıya uğrayan gastronomi uzmanı Vedat Milor olayla ilgili olarak attığı tweetler nedeniyle gazeteci Şirin Payzın’a tepki gösterdi.

ŞİRİN PAYZIN OLAYI ARAŞTIRACAĞINI SÖYLEDİ

Gazeteci Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Doğrusu olayı bir de garson, mekan sahibi ve çalışandan da dinlemek isterim. Gerçekten ne olmuş?” ifadelerine yer verdi ve restoran sahibiyle yaptıkları görüşmeyi haberleştireceklerini belirtti.

"PULİTZER ÖDÜLÜ'NE KADAR GİDEBİLİR..."

Vedat Milor Payzın’ın bu tweet’ine, “Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi? Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu…” şeklinde yanıt verdi.

2014 TARİHLİ YAZISINI PAYLAŞTI

Milor’un 2014’te aynı restoranla ilgili bir yazı kaleme aldığını ifade eden Payzın ise, “Vedat Milor’un hedefine giren Adakeyf’le ilgili yazısı… 2014 tarihli. Madem masa düzeni şikayetiniz vardı ertesi gün açıp sahibine söyleseydiniz. Masalarla mücadele çalışan garson üzerinden mi yapılır?” dedi.

"İLGİSİNİ KAMUOYUNA İZAH EDEBİLİR MİSİNİZ?"

Bunun üzerine Milor, “Yazı ile bu konunun ilgisini kamuoyuna izah edebilir misiniz lütfen? Ben boşlukları doldurmakta biraz zayıf kalıyorum ve yardımınıza ihtiyacım var” paylaşımını yaptı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Vedat Milor ile telefonda görüştüğünü, restorana cezai yaptırım uygulandığını açıklamıştı.