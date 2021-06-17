  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Veyis Ateş'ten dikkat çeken hamle

Veyis Ateş'ten dikkat çeken hamle

Veyis Ateş'ten dikkat çeken hamle

Organize suç örgütü Peker'in ortaya attığı çarpıcı iddiaların ardından gündem olan Veyis Ateş dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. Peker'in çarpıcı iddialarından biri de Veyis Ateş'in Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiği iddiası gündem olmuştu.

Birçok iddialar peş peşe sıralanırken HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in kanaldan kovulduğunu açıkladı. Habertürk'ün bir diğer yazarı Sevilay Yılman da Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini aktardı. Korkmaz, Yılman'a Veyis Ateş'in kendisini alenen tehdit ettiğini ifade ederek 10 bin Avro 'avanta' istediğini öne sürdü.

INSTAGRAM HESABINI KİLİTLEDİ

Hakkında her geçen gün ortaya atılan iddiaların ardından Veyis Ateş, yeni bir hamlede bulunarak herkese açık olan Instagram hesabını kilitledi. 

İddialar karşısında sessizliğini koruyan Ateş'in bu hamlesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Etiketler veyis ateş sedat peker habertürk instagram sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşı karşıtlarının mazeretleri şaşırtıyor: ''Cinsel organım küçülür, zekam azalır''
Önce Ankara'da ardından da Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ahmet Hakan'la ilgili dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz iddiası
Aslı Enver'in hamak pozları sosyal medyayı salladı
Arap spiker tribündeki kadın taraftarı görünce kendini kaybetti
Korkunç olay: Karısına acı yaşatmak için 2 kızını öldürüp okyanusa attı
Milli helikopter GÖKBEY için müjdeli haber geldi
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası çıktı
FED piyasaları uçurdu! Şimdi gözler TCMB'de... İşte dolar, euro ve altında son durum
Erdoğan düğmeye bastı! Önce kabine revizyonu, sonra erken seçim ardından da...