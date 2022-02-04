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Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını gösteren tabloyu da paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu. 

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı. 

Alınacak personelin birimlere göre dağılımı şu şekilde: 

Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na ise 187 sözleşmeli personel alınacak.

 

Etiketler adalet bakanlığı personel alımı bekir bozdağ
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