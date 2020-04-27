Bakanlık'tan çalışanlara ''fişleme'' anketi!

Cumhuriyet gazetesinden Sena Yaşar'ın haberine göre personel Bilgi Yönetim Sistemi’nden her personele özel olarak gönderilen anketlerde, personel isimleri verilerek hakkında değerlendirme yapılması istendi. 26 Nisan’a kadar anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “performans değerlendirme” kapsamında, tüm birimlere “personel değerlendirme anketi” gönderdi.

Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla, personelin şahsına ait Personel Bilgi Yönetim Sistemi’ne gönderilen ankette, kişinin, kendisiyle aynı düzeydeki başka personeli değerlendirmesi istendi.

Edinilen bilgiye göre, kurum tarafından değerlendirilmesi istenen kişiler, ankette isim olarak da belirtildi. 13 soruluk ankette, “çalışma arkadaşlarıyla bilgi, kaynak, deneyimlerini paylaşır”, “çalışma arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışır”, “Göreve gereği temas halinde bulunduğu kurum içindeki kişilerle olumlu, nesnel, önyargısız ilişkiler kurar”, “Kişisel bakım ve görünümüne dikkat eder”, “Kurumsal vizyon ve misyonu benimser” gibi soruların puanlandırılması istendi.

26 Nisan’a kadar anketin doldurulup kuruma gönderilmesi istenirken, doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabileceği belirtildi.

‘RUS RULETİ OYNATILIYOR’

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu ankette neyin amaçlandığı, geri dönüşün nasıl değerlendirileceği, çalışan kamu görevlisinin kendi mesai arkadaşı hakkında düzenleyeceği anketin ne kadar objektif olacağı kuşkuludur” dedi.

Halkın, yönetenler tarafından ayrıştırıldığını belirten Durmuş, “Anketi düzenleyen çalışanın diğer çalışanları değerlendirirken hangi kriteri göz önünde bulunduracağı şüphelidir. Böyle bir anket, çalışanlar arasında muhbirlik mekanizmasını geliştirecektir. Bakan Pakdemirli çalışanları dil, din, mezhep, etnik köken, sendikal ve siyasal tercihlerine göre ayrıştırmak istiyor. Bu ayrıştırmayı da yine emekçilere yaptırmak istiyor. Çalışanların eline toplu tabanca verip Rus ruleti oynatıyor. Sendika üyelerimizin asla bu oyuna düşmemelerini ve anketi doldurmamalarını istiyoruz. Konuyu yargıya taşıyacağız.”