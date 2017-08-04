KPSS ÖABT sonuçları açıklandı !

KPSS ÖABT sonuçları için adayların beklentisi sona erdi. Toplam 265 bin 646 adayın katılım sağladığı KPSS ÖABT sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınavda iki sorunun da iptal edildiğini duyuran ÖSYM, KPSS ÖABT sonuçları ile birlikte standart sapma bilgilerini de adaylarla paylaştı. İşte, sınav hakkında detaylı bilgiler



KPSS ÖABT sonuçları sınava katılım sağlayan binlerce vatandaş tarafından bekleniyordu. ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, ÖABT sonuç sorgulama sayfası.

Öğretmen olma hayaliyle binlerce vatandaşın katılım sağladığı KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından binlerce vatandaşın erişimine açıldı. ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adaylar sonuç sorgulama sayfasına akın etti. ÖABT sonuçlarını sorgulamak için haberimizin içindeki linke tıklayabilirsiniz.

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT)'nin sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebiliyorlar. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM sonuç duyurusunu şu şekilde gerçekleştirdi;

"16 Temmuz 2017 tarihinde Merkezimizce uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (2017- ÖABT) cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Türkçe Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 8. ve 44. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 4 Ağustos 2017 tarihinde saat 21:15’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."

TOPLAM 308 BİN ÖĞRETMEN ADAYI BAŞVURDU

Sınava katılım için başvuruda bulunan aday sayısı ÖSYM kayıtlarına göre 308 bin 125 oldu. Başvurunun ardından 265 bin 646 aday sınava katılım sağlarken, bu adaylardan 11'inin sınavları geçersiz kabul edildi.

Standart sapması en yüksek olan test 10,2 ile Yabancı Dil (İngilizce) olurken, en düşük olan test ise 5,4 ile Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji oldu.