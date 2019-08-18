Maaş zammı enflasyonu karşılamadı !

Hükümet ile Memur-Sen’in 2017’de imzaladığı sözleşmeyle, 2018 için yüzde 4+3.5, 2019 için yüzde 4+5 zam verilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Çakır'ın haberine göre; Hükümetin önceki günkü teklifi (2020 için yüzde 3.5+3, 2021 için 3+2.5) ise bunun gerisinde kaldı. Son bir yılda memurun kirasında en az 100 liralık artış yaşandı. 4 kişilik ailenin gıda harcamaları da en az 200 TL arttı.

Bu nedenle hükümetin ilk altı ayda en düşük maaşta 105 lira artış anlamına gelen teklifi, memurun kira ve gıdasındaki bir yıllık artışı bile karşılamıyor.

Kuşkuya yol açtı

Teklifin verildiği toplantıda yaşanan gelişmeler ise “Önceden planlandı mı?” kuşkusunu gündeme getirdi. Çünkü toplantı öncesinde bakanlık görevlileri bakanın teklifi açıklayacağını, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da dışarıda açıklama yapacağını duyurdu.

Toplantı önce basına kapalı başladı. Memur-Sen adına Hacı Bayram Tombul tekliflerine ilişkin sunum yaptı. Sonrasında Türkiye Kamu-Sen ile KESK’e söz verilmedi.

Gazeteciler içeriye alındı. Bakan teklifi açıkladı. Söylenildiği gibi de bakanın teklifini açıklamasının ardından Yalçın, teklifi kabul etmediklerini belirterek yerinden kalktı ve heyeti dışarıya davet etti. Böylece Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in kamu işvereni karşısında teklife ilişkin değerlendirme yapma olanakları da ortadan kaldırılmış oldu.

BKİ’den protesto

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, ortada bir “kurgu” olduğunu, görüşmenin “oldubittiye” getirildiğini söyledi. Gürbüz, “Düşük teklif karşısında ‘Yeni teklifle gelin’ demek abes. Buna karşı verilecek tepki daha güçlü olmalıydı. ‘Üretimden gelen gücümüzü kullanırız’ tutumunun sergilenmesi beklenirdi” dedi.

Birleşik Kamu-İş yarın saat 12.30’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde hükümetin teklifini protesto edecek. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, teklifi şiddetle reddettiklerini belirterek, “Dağ fare doğurdu. Kamu emekçilerine kölelik koşulları dayatıldı” dedi. BASK Genel Başkanı Bayram Zengin de, “Hısımlık da işe yaramadı, memurlar için toplusözleşme süreci bitmiştir” dedi