Milyonlarca memur için yeni dönem başladı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 1 Ocak’ta başlayan otomatik katılım, planlandığı şekilde sürüyor. İlk etapta 1000 ve üzerinde kişinin çalıştığı işyerleri ile başlayan uygulama nisanda kamu çalışanları ile devam etti.

BES’e çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1.3 milyon kişi daha dahil oldu. Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarının dahil olmasının ardından ikinci etabın gerçekleştirildiği bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar katıldı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) otomatik katılım temel göstergeleri verilerinden derlenilen bilgilere göre, BES’e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen bir haftada BES’e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha dahil oldu. Otomatik katılımda daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmemişti.

Cayma oranı düşük

45 yaş altı 1 milyon 378 bin memur, otomatik BES’e katılırken, sadece yüzde 3.5’i cayma hakkını kullanarak çıktı. Otomatik katılımda; üniversitelerden yargıya, silahlı kuvvetlerden merkezi yönetime kadar tüm kamu çalışanlarını kapsayan ikinci etap ise 1 Nisan’da başladı. Sisteme 45 yaş altı kaç memurun gireceği, kaçının sistemde kalacağı merak konusuydu. Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını aldıklarından otomatik BES’e giriş de 16 Nisan’da başladı ve tüm memurlar sisteme giriş yaptı. Kamuda çalışan 45 yaş altı 1 milyon 378 bin 618 memur, bireysel emeklilik sistemine katıldı. Bir hafta içinde de girenlerin 47 bin 831’i cayma hakkını kullanarak, sistemden çıktı. Yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle önümüzdeki günlerde 248 bin kamu çalışanın daha otomatik katılıma girmesi bekleniyor. Böylece toplam 1.6 milyon memurun tamamı sisteme dahil edilmiş olacak. Otomatik BES kapsamında her ay memurların brüt kazancı üzerinden, yüzde 3 kesinti yapılacak. Sisteme giriş yapan 1.3 milyon çalışanın maaşından 16 Nisan itibarıyla toplam 104.5 milyon liralık kesinti yapıldı. 1 Ocak-31 Mart arasında, özel sektörde bin ve üzeri çalışanı olan işletmelerde 1.8 milyon kişi otomatik katılıma girmiş, ancak yüzde 70’e yakını cayma hakkını kullanarak, sistemden çıkmıştı.

Ortalama katkı payı

248 bin memurun daha girmesi bekleniyor.

-Sisteme girenlerin maaşlarında 104.5 milyon TL kesilerek, BES’e aktarıldı.

-Çalışan başına BES’e ödenen ortalama katkı payı 76 lira oldu.

-Girenlerin yüzde 93’ünün maaşından 55 ila 100 lira kesinti yapıldı.

-Sisteme girenlerin 96 bini 25 yaş altı çalışanlar. Yüzde 2.4’ü cayma hakkını kullandı.

-Girenlerin 675 bini 25-34 yaş arası memurlar. Yüzde 3.4’ü çıktı.

-Girenlerin 603 bini 35-44 yaş arası çalışanlar. Yüzde 3.6’sı cayma hakkını kullandı





