Milyonlarca memurun maaşı eksik yatacak

TBMM'de görüşülerek kabul edilen memur maaşlarına seyyanen zam düzenlemesinden kötü haber geldi. Memurların 8 bin 77 liralık zammından bu ay için 14 günlük tutar silinecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıklamasının ardından memur maaş zamlarıyla ilgili kanun teklifi de TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Meclis'te kabul edilmesinin ardından memur maaşlarına 8 bin 76 lira seyyanen zam yapılmış olacak. Böylelikle en düşükm memur maaşı aile desteğiyle birlikte 22 bin liraya çıkmış olacaktı.

Ancak yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.

Dolayısıyla 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeden 14 günlük döneme denk gelen 3 bin 769 TL kırpılacak ve memurun hesabına temmuzda sadece 4 bin 308 lira yatırılacak.

Bekar memurun yeni maaşı da 1.500 lira düşük yatacak. İçerisinde acımasız vergi zamlarının da yer aldığı memur ve emeklilere ilave zam yapılmasını düzenleyen torba yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından jet hızıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasanın 28'inci maddesiyle memurlara 8 bin 77 lira seyyanen ek zam verilmesi hükme bağlanmıştı.

KESİNTİSİZ SEYYANEN ZAMLA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAKTI ?

Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169 Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912 Memur 12/1 11.230 21.277 10.047 Memur 9/1 11.258 21.309 10.052 Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142 Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360 İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319 Şef 4/1 12.489 22.757 10.268 Polis 8/1 17.476 28.619 11.143 Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616 Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950 Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137 İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495 Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957 Genel Müdür 45.548 61.618 16.070 (*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır.

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