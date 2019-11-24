Öğretmenlik sil baştan değişiyor ! Özelde çalışana maaş müjdesi

Uzun süredir eğitimin gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışma tamamlandı. Mesleki ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı’nda öğretmenlik mesleğinin ve eğitim yöneticiliğinin standartlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Çalışmada öğretmen yetiştirmeden öğretmenliğe girişe, mali haklara, kariyer basamaklarına ve meslek haklarına kadar önemli düzenlemeler bulunuyor. Bir süre yürürlükte kaldıktan sonra vazgeçilen uzman ve başöğretmenlik gibi unvanlar da yeniden oluşturuluyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberien göre sistem, öğretmenlerin statüsü, özlük hakları ve çalışma şartları başlıkları altında düzenleniyor. Mesleğe giriş, diploma ve staj, öğretmenlerin hakları, görevleri ve sorumlulukları, ödül ve disiplin, istihdam ve çalışma şekilleri, atama ve yer değiştirme, mali haklar ve çalışma süreleri, yönetici atanma şartları sil baştan yenileniyor. Öğretmenlerin kariyer basamakları da yeniden düzenleniyor. Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen gibi kademelerin getirilmesi önerilirken, öğretmenlerin her basamaktaki sorumluluk ve yetkileri ayrı ayrı belirleniyor. MEB ve YÖK işbirliğinde öğretmen yetiştirme programları düzenlenmesi gerektiği vurgulanan taslakta, öğretmenlik bölümlerine geçişte bir sınav ve kriterler getirilmesi öngörülüyor.

Taslakta, öğretmenlerin ek ders ücretleri yerine yeni bir maaş düzenlemesi yapılması önerisi bulunuyor. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin aylık ücretlerinin de devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarından az olamayacağı taslakta yer aldı. Çalışmada, ‘dezavantajlı’ yerlerde öğretmenlik yapanların ek ödemeler ile teşvik verilmesi de önerildi.