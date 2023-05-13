Yarısı Bizden kampanyasına başvurusu sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ''Yarısı Bizden'' kampanyasına 678 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum Ataşehir’de bir otelde Bayburtlularla bir araya geldi. Bakan Kurum, ‘’İstanbul’umuzdaki tüm riskli yapılar için inşallah vatandaşlarımızla el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. 200 bin konutu yerinde yapacağız, hızlı yapacağız gönüllü yapacağız ve aylık 5 bin 625 lira taksitle 2+1 100 metrekare konutlarımızı dönüştüreceğiz. Ve bu süreçte de vatandaşlarımıza 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. İşte bugün Yarısı Bizden kampanyamıza tam 678 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı.Sizlere sözümüzdür; İstanbul’umuzda tek bir riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul’umuzu hiç kimsenin insafına, beceriksizliğine terk etmedik, bundan sonra da asla ve asla terk etmeyeceğiz’’ dedi.

"İSTANBUL'A BAYBURT KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ"

Bayburt'un Anadolu'nun kalesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Biz Bayburt’un taşına, toprağına, suyuna aşığız. Ve Bayburt’umuzun güzel gönüllü insanları, vefakar insanları için hizmet etmekten her zaman gurur duyduk. Bu güzel şehre, Bayburt’umuza 21 yılda hemen hemen her alanda hizmetler yaptık. Milyarlarca liralık yatırımlar yaptık. Bayburt için bir yandan işte İlk Evim, İlk İşyerim projemiz kapsamında yuvalarımız ve arsalarımız için çalışırken diğer yandan da şehrimize millet bahçesi kazandırıyoruz. Tabi Bayburtlu hemşerilerimiz yine Bayburt’un güzel insanları ile buluşmaya gelirken onlara da burada müjde vermeden olmaz dedik. Evet az evvel Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanımız İsrafil Kahraman 200 binden fazla Bayburtlu olduğunu söyledi. Bayburtlu kardeşlerimizin yaşadığı İstanbul’da Bayburt’tan gelip işte burada birlik, beraberlik içerisinde vakit geçirecekleri bir kültür ve sanat merkezine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Tabi Bayburtlu kardeşlerimizin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz dedik. Ve buradan başkanım sözünü veriyoruz. Sizlerin tercih edeceği, sizlerin Bayburtlu kardeşlerimiz daha çok hangi alanda yaşıyorsa veya hangi ilçeye ulaşım daha kolaysa en kısa zamanda Bayburt Kültür ve Sanat Merkezi kazandıracağız" diye konuştu.

“STADYUMUMUZU EN KISA ZAMANDA ŞEHRİN DIŞINA TAŞIYACAĞIZ”

Bakan Kurum, ‘’15 Mayıs itibariyle Bayburt’taki kentsel dönüşüme ilişkin biz elimizi taşın altına koyacağız ve Bayburtlu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu projemizi de tamamlayacağız. Ayrıca daha önce Bayburt’a kazandırdığımız askeri kışlamız vardı biliyorsunuz. İlk etabını tamamladık. Kışlamızın ikinci etabını da söz verdiğimiz gibi tamamlayacağız. Yine şehrin içinde kalan Genç Osman Stadyumu’muz var. Stadyumumuzu en kısa zamanda şehrin dışına taşıyacağız ve eski stat yerini de inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin, gençlerimizin ihtiyaçlarını giderecek şekilde projeler geliştireceğiz. Tüm projelerimiz Bayburtlu kardeşlerimizin için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bayburt’umuzun mert insanlarına söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz. Bayburt’umuz inşallah sizlerle inşallah el ele vereceğiz, İstanbul’umuzda, Bayburt’umuzda inşallah çocuklarımızı daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız’’ ifadelerini kullandı.

DHA