  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Alman otomotiv devinden kötü haber: Yüzde 31,5 azaldı

Alman otomotiv devinden kötü haber: Yüzde 31,5 azaldı

Alman otomotiv devinden kötü haber: Yüzde 31,5 azaldı

Küresel olarak başta otomotiv ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörü etkileyen çip tedarik sorunu Alman otomotiv devi Volkswagen'i de vurdu. Yaşanan sıkıntılardan etkilenen şirket, teslimatta yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

TESLİMAT SAYISI DÜŞTÜ
Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.


Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor. (AA)

Etiketler otomotiv azalma alman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Smart Trade Coin vurgunu! Kriptoda 2 milyar dolarlık vurgun iddiası
Yurtta satırla başı kesilen gencin babasından tuhaf sözler
Büyük ifşa! Gizlice ele geçirilen uzaylı fotoğrafları basına sızdı
Erdoğan’dan Bakara sureli ''açlık ve yokluk'' mesajı
Hacizli araçlarda şeytanın aklına gelmeyecek kurnazlık
Kur’an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar iddiası
Nesli tükendi sanılıyordu; Türkiye'de ortaya çıktı
Ne dolar, ne euro... Merkez'in müdahaleleri bile dizginleyemedi!
Ünlü ekonomist ''Türkiye'nin gerçek enflasyonu'' diyerek açıkladı
Asgari ücret belli olmadan eridi! Marketteki fiyatlar vatandaşı isyan ettirdi