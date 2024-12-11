Amazon internetten araç satışına başladı

Amazon, Hyundai ile yapılan anlaşma kapsamında araç satışı yapmaya başladığını duyurdu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre Amazon, kullanıcılarına artık Hyundai araçları çevrim içi satın alma imkanı sunuyor.

Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından hizmet, ABD’nin 48 farklı şehrinde erişime açıldı. Kullanıcılar, Amazon’un web sitesi veya uygulaması üzerinden Hyundai bayilerindeki araçları inceleyerek sipariş verebilecek. Kullanıcılar ayrıca finansman ve teslimat tarihini de planlayabilecek.

Amazon, yeni hizmetin en büyük avantajlarından birinin ise “şeffaf ve peşin fiyatlandırma” olduğunu belirtti. Belge ücretleri veya bayi tarafından eklenen seçenekler gibi gizli masraflar olmadan sunulan bu sistem, müşterilere daha basit ve anlaşılır bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Amazon Autos Küresel Başkanı Fan Jin da konuya ilişkin paylaşımında, “Amazon Autos ile müşterilerin Amazon’dan beklediği kolaylığı ve basitliği, araba alışverişine taşıyoruz. Bu hizmet, bayilere daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmaları için yeni bir kanal sunuyor. Hyundai’nin lansman ortağımız olmasından memnunuz ve program büyüdükçe daha fazla markayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Mevcut araç takası ve finansman seçenekleri

Hizmet, kullanıcıların yalnızca yeni Hyundai araçlarını satın almasını değil, aynı zamanda mevcut araçlarının değerini anında öğrenip takas yapmasını da sağlıyor. Amazon, müşterilere finansman seçenekleri sunduğunu veya araç bedelinin tamamını ödemek isteyenlere bu seçeneği tanıdığını belirtti.

Fan Jin, “Bayiler ve markalarla ortak çalışarak araba alışverişini daha şeffaf, uygun ve müşteri dostu hale getirmek için yeniden tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hyundai iyileştirme hedefliyor

Hyundai ve kardeş markası Kia’nın büyümesindeki en büyük zorluklardan biri bayilik deneyimi olarak görülüyordu. J.D. Power’ın araştırmasına göre Hyundai ve Kia, müşteri hizmetleri açısından en kötü performansı sergileyen markalar arasında yer alıyor. Ayrıca Jeep, Kia ve Hyundai bayilerinin servis bölümleri de müşteri memnuniyeti açısından zayıf bir performans sergiliyor.

Los Angeles’taki South Bay Hyundai’nin Genel Satış Müdürü Steven Suh, “Amazon’da stoklarımızı listelemek, araba alıcılarıyla bağlantı kurma şeklimizde devrim yaratıyor” dedi.

Hedef, daha fazla bayi ve marka

Amazon, finansal detaylar hakkında bilgi vermedi ancak hizmete zamanla daha fazla Hyundai bayisinin dahil edileceğini ve önümüzdeki yıl yeni otomobil markaları ile daha fazla şehre hizmet sunmayı planladığını açıkladı.