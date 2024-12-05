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Araç muayene zammına karşı ilk teklif

Araç muayene zammına karşı ilk teklif
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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, araç muayene ücretlerindeki artışa eleştirilerde bulunarak, 2025 yılı için zam yapılmaması ve ticari araçların muayene süresinin iki yıla çıkarılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada, araç muayene ücretlerini eleştirerek, “Yağ değişimi yok, araç bakımı yok, yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. 2025 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılmasın, ticari araçlar için muayene süresi iki yıla çıkarılsın. Vatandaşın cebinden elinizi çekin” dedi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiğini de anımsatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuyla ilgili paylaşımında şunları aktardı:

“2025 yılında tüm vergi, harç ve cezalar da bu oranda artışa gidecek, vatandaşın büyük tepki gösterdiği araç muayene ücretleri de aynı oranda artırılacak. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 920 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821 TL'den 2.621 TL'ye çıkacak. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye yükselmiş olacak..”

Etiketler yeniden değerleme Yeniden değerleme oranı Araç muayenesi TÜVTÜRK
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