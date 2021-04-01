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Araç sahipleri dikkat! Bugün itibariyle sona erd,

Van'da zorunlu kış lastiği uygulamasının bitmesi üzerine lastikçilerde yoğunluk başladı. Erciş ilçesinde 1 Aralık'ta 2020’de başlayan zorunluluk 1 Nisan'da bitti.

Hava sıcaklıklarını artması, yollardaki buzlanma riskinin bitmesi ve zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Erciş'in Zeylan Caddesi'nde 16 yıldır lastik dükkanı işleten Dinçer Nadiroğlu, yoğun bir gün yaşadıklarını söyledi.

Gösterilen ilgiden mennun olduklarını belirten Nadiroğlu, '1 Aralık 2020’de uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona erdi. Geçirdiğimiz kış mevsimi zaman zaman yağışlı olsa da, genel yapı itibariyle kurak bir dönem yaşadık. Yaklaşık 4 aylık bir zorunlu kış lastiği uygulamasına genel yapı itibariyle müşterilerimiz riayet etti. Bugünden itibaren müşterilerimiz kış lastiklerini değiştirip, yazlıkları takmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğunluğun olduğunu söyleyebiriz. Allah kazasız, belasız bir yıl nasip etsin' dedi.

Etiketler kış lastiği lastik yaz dönemi kış dönemi uygulama otomobil
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